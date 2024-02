Torna a sentirti in forma atletica con il programma “Mi piace così”

Chi invidia gli atleti per la loro forma, sa benissimo che si sottopongono anch’essi alla fatidica dieta: tanto in attività, quanto soprattutto dopo, anche per chi pratica sport perdere peso può spesso rivelarsi una chimera irraggiungibile; tra sacrifici troppo duri da portare avanti e dolorose privazioni cui resistere, il rischio è quello di tornare alle cattive abitudini, entrando in frustrazione e pagando dazio anche a livello di salute psicofisica e addirittura di autostima.

Metodo innovativo

Oggi però, grazie al metodo “Mi piace così”, il concetto di dimagrimento prende corpo e forma in un programma innovativo, che si adatta alla perfezione alle esigenze di chi è attivo e sportivo. A illustrarne nel dettaglio la filosofia è l’amministratore delegato dell’azienda che lo distribuisce, Guido Galimberti: «Non si tratta solamente di un programma alimentare, ma di uno stile di vita che viene incoraggiato e supportato fornendo tutti gli strumenti necessari per raggiungere e mantenere i propri obiettivi fisici e di benessere».

«Il primo passo – spiega Galimberti – è il ripristino dell’Equilibrio Nutrizionale. Basandosi anche sulle linee guida della dieta mediterranea, questo metodo offre un apporto equilibrato di macronutrienti, come carboidrati, proteine e grassi, e micronutrienti essenziali, vitamine e minerali, apportando benefici sulla salute in generale, aspetti fondamentali per chi pratica sport regolarmente e vuole mantenere un corpo sano e performante nel tempo».

Team di professionisti

Il programma si propone di abbinare il benessere alla comodità e per questo prevede la presenza di un team formato da oltre 50 dietisti diplomati e più di 30 nutrizionisti, pronti a supportare i clienti, aiutandoli a personalizzare il loro piano alimentare in base agli specifici obiettivi sportivi, come l'aumento della massa muscolare o il miglioramento della performance atletica, e la consegna, direttamente a domicilio, ogni 28 giorni, di tutto il necessario per colazioni, pranzi, spuntini e cene. I pasti, accompagnati da menù esplicativi molto chiari e ordinati, possono essere tutti conservati a temperatura ambiente e si preparano in pochi minuti al microonde o a bagnomaria, restituendo così tempo ad allenamento e riposo.

Il metodo “Mi piace così” risponde alle linee guida CREA. Tutti gli alimenti utilizzati, dunque, arrivano direttamente da filiere controllate e rispettano i più alti standard previsti dalle normative. Non vi è infatti alcuna traccia di coloranti e conservanti, di aromi artificiali, OGM, esaltatori di sapidità, olio di palma o additivi, all’insegna della qualità e di pasti al 100% naturali.

Punto di forza

Il tratto distintivo del programma “Mi piace così” e che lo rende definitivamente innovativo è la sua attenzione per l’aspetto motivazionale del percorso di dimagrimento: «Il punto di forza di “Mi piace così” – rivela Galimberti - consiste nell’arrivare dove i metodi tradizionali falliscono, guidando le persone attraverso un percorso graduale, che le conduca a una perdita di peso dolce e naturale, e rimuovendo letteralmente tutti quegli elementi che rendono vani sforzi e sacrifici. L’idea è che non debbano esserci privazioni quando si tratta di mangiare. Per questo assicuriamo una grande varietà di sapori grazie ai 70 diversi piatti che compongono il nostro menù. Vogliamo far dimagrire con gusto e far sentire le persone sazie, insegnando loro a cambiare le abitudini alimentari in modo sano e sostenibile, per raggiungere il peso forma e imparare a mantenerlo. È un approccio che non ha niente di equivalente sul mercato e nel quale crediamo fermamente ed è per questo motivo che cerchiamo di farlo conoscere il più possibile».

Il biglietto da visita di “Mi piace così” è il risultato provato di una perdita di peso di 4kg al mese: «Siamo talmente certi del risultato finale – conclude Galimberti -, che abbiamo pensato la formula “una settimana non vi costa niente”, che prevede la fornitura gratuita di una settimana di pasti in prova con la possibilità di recedere dall’ordine mensile in caso di ripensamento e di essere totalmente rimborsati. Per approfittare di quest’offerta basta chiamare il numero di telefono 02 81 27 32 61 o andare sul sito www.mipiacecosi.it ».