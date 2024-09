Il segreto della dieta di Robert Lewandowski: "Si vede in campo"

A 36 anni, Robert Lewandowski sta vivendo una seconda giovinezza. L'attaccante del Barcellona , ??capocannoniere della Liga con sette gol in altrettanti giorni, ha iniziato la sua terza stagione a Barcellona con le speranze alle stelle, grazie anche a un segreto che sua moglie, Anna Lewandowska, ha rivelato durante un'intervista al programma tv 'Què t'hi Jugues!'. "Per quindici anni sono stata responsabile della dieta di Robert e dei suoi piani nutrizionali. Se la cava già molto bene da solo, ma continuo ad aiutarlo. Si prende molta cura di se stesso e segue da anni una dieta specifica. In questo momento, per la nuova stagione, sto elaborando un nuovo piano", ha spiegato.

L'alimentazione e il fisico di Lewandowski

Senza fornire dettagli più specifici sulla dieta, Anna ha ribadito che il fisico ottimale di suo marito è ciò che gli consente di continuare a dare il massimo nel calcio. "È sempre molto bravo, non solo fisicamente, ma a tutti i livelli, e si vede in campo. Ha 36 anni, ma ne dimostra 25, e questo è dovuto al suo impegno nel condurre una vita sana". In Spagna da due anni, i coniugi Lewandowski sono molto felici della loro nuova vita. "Sono una persona molto più felice qui e sorrido sempre. Trasferirci a Barcellona è stato un sogno per entrambi. Mi ha aiutato a riconnettermi con il mio vero io", ha osservato la moglie del giocatore. La famiglia ora si è sistemata completamente e Anna ha persino iniziato a imparare il catalano: "Ho molti amici qui e interagire con loro è stato utile. Anche le mie figlie stanno imparando la lingua. Mi sento gradualmente più a mio agio, ma essendo una perfezionista, ho bisogno di un po' più di tempo per parlarla fluentemente".

Il nuovo progetto della moglie di Lewandowski a Barcellona

Così innamorata della città, la moglie di Lewandowski ha deciso di lanciare una nuova iniziativa imprenditoriale a Barcellona. Il progetto, chiamato Edan Studios, è destinato a essere "totalmente innovativo", offrendo una varietà di servizi tra cui una scuola di danza, allenamenti di gruppo, personal training, pilates e uno spazio di cucina sana. L'obiettivo è quello di soddisfare "tutti i pubblici". "Questo è il mio impegno nei confronti di Barcellona e delle persone che ho incontrato qui, molte delle quali faranno parte del team", ha detto.