Nadal, il cambio di dieta che ha allungato la carriera: "Mangiava Nutella e beveva litri di Coca Cola"

Rafa Nadal, uno dei migliori tennisti della storia, è un esempio di successo sportivo, grazie ad una dieta attenta ed equilibrata. Ma non è sempre stato così. Quando lo spagnolo aveva già vinto dieci tornei del Grande Slam e raggiunto il numero uno del ranking ATP, aveva un debole per i vasetti di Nutella . Il giocatore serbo Janko Tipsarevic ha rilasciato dichiarazioni alla tv Sport Klub, parlando delle abitudini di alcuni suoi colleghi professionisti. Ha detto di Nadal che "molto tempo fa mangiava un barattolo di Nutella e beveva 3 litri di Coca Cola al giorno". Il nutrizionista David Ferrer ha invece rivelato che lo spagnolo "fumava". Il serbo ha affermato che prima della partita alle World Tour Finals di Londra, erano in bagno a urinare e Nadal "lo faceva con la sigaretta in bocca".

L'importanza dei nutrizionisti nella vita di Nadal

"Oggi sono molto consapevole che prendersi cura di sé, prendersi cura del proprio corpo, è vitale. Non solo per praticare sport, ma per avere la salute e la vitalità necessarie per essere felici". Queste le parole di Rafa Nadal ad un evento nel 2022, due anni prima di annunciare il suo ritiro definitivo. Nel tempo il tennista spagnolo si è avvalso della collaborazione di diversi nutrizionisti, che lo hanno aiutato nella sua vita quotidiana e gli hanno fornito uno stile alimentare mirato a prevenire infortuni e recuperare dallo sforzo fisico. La prima nutrizionista di Nadal è stata Gemma Bes , che ha dovuto educarlo da zero dal punto di vista nutrizionale. Dal 2020, il posto di Bes è stato occupato da Nuria Granados, responsabile anche dell'area nutrizionale dell'RCD Maiorca. A differenza di Gemma, Granados ha trovato un atleta molto più consapevole della sua dieta e disposto a continuare ad apportare modifiche al suo piano alimentare, al fine di prolungare la sua carriera sportiva ancora per qualche anno.