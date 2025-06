Avere 103 anni e dimostrarne 70, ecco cosa mangia ogni giorno Roy Cohen  

Se a Roy Cohen avessero detto in gioventù che avrebbe vissuto oltre i 100 anni , sarebbe rimasto sicuramente sorpreso. Sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale e alla Grande Recessione, l'ultra centenario, nato in una fattoria senza elettricità né acqua corrente e poi diventato CEO di un'azienda farmaceutica di successo, ha deciso di condividere i segreti della sua longevità : una rigorosa dieta mediterranea, l'esercizio fisico, la sua ambizione e i suoi progetti. Per Cohen, la chiave per una vita così lunga e per raggiungere la sua età in buone condizioni è "uscire dalla propria zona di comfort", ha dichiarato a Business Insider. Qualcosa che ha imparato presto, quando era più una necessità che un desiderio, poiché quel bambino nato nel 1922 è stato cresciuto dai suoi genitori in una fattoria senza elettricità né accesso all'acqua corrente. C'erano solo una stufa a legna in cucina e un bagno fuori casa. Padre di tre figli – il maggiore ha 63 anni – e di sei nipoti, insieme alla defunta moglie Joan, ricorda di aver portato un secchio d'acqua in ogni mano fino ai pollai da bambino, promettendosi di non vivere così per tutta la vita. Dopo aver frequentato una scuola con una sola aula, ha ricevuto una borsa di studio per un istituto agrario, dove si è laureato in microbiologia e ha conseguito un master in biochimica e nutrizione. Ha poi trovato lavoro in un'azienda farmaceutica e anni dopo è diventato amministratore delegato di un'altra azienda farmaceutica.

L'importanza della dieta e del fitness

Nella stessa intervista, Cohen ha rivelato alcune regole che ha adottato nel corso della sua vita e che ritiene siano anche responsabili della sua longevità. Il centenario segue una dieta mediterranea, basata principalmente su pesce fresco, legumi, verdure e olio d'oliva, evitando cibi trasformati e carne rossa. Ad esempio, come aperitivo, invece di qualsiasi spuntino con additivi nocivi, preferisce crudités come carote o peperoni, e anche cibi fermentati come i sottaceti. L'esercizio fisico è un altro dei suoi consigli. Cohen ha sempre dovuto essere attivo fin dalla prima infanzia, quando iniziò a lavorare nella fattoria di famiglia. Se l'attività fisica è diventata un obbligo nella sua vita quotidiana, è presto diventata un'abitudine che ha assimilato, con l'aumentare della sua qualità di vita e dei suoi beni materiali. A più di 100 anni, non passa giorno che non faccia 20 minuti di esercizi per le gambe, a volte anche seduto a letto. Ma il suo esercizio preferito è camminare. Se non può uscire , non "dimentica" mai diversi circuiti di camminata in cucina, in soggiorno e in altre zone della casa. L'importante, avverte Cohen, è non saltare queste routine nemmeno un giorno, adattandole alle sue esigenze e alla sua condizione fisica attuale.

Mantenere sempre la mente attiva

Oltre al cibo che mangia quotidianamente, Cohen ha anche sottolineato che, sia ora che per tutta la vita, è sempre rimasto molto attivo. Ha dichiarato di essere andato in pensione solo a 81 anni, dopo oltre cinquant'anni di lavoro, e che ancora oggi continua a supervisionare alcune attività. Oltre a godere di buona salute, gestisce le sue finanze, supervisiona le ristrutturazioni e coltiva la passione per la filosofia. L'ex CEO ha affermato di "avere costantemente un progetto in corso", come quello a cui sta lavorando attualmente: riparare l'ingresso e il tetto di casa, aggiungere un nuovo impianto di illuminazione e organizzare le pratiche burocratiche per la dichiarazione dei redditi. "Mi tiene la mente lucida", ha ribadito Per lui, essere impegnato è sinonimo di felicità.