Melissa Satta, fisico al top con Berrettini a Miami: tutto sui suoi allenamenti

Melissa Satta, da sempre, ha un fisico stellare e curatissimo. Da ragazzina giocava a calcio e oggi, che ha 37 anni, il corpo è tonico come quando era poco più che un'adolescente. Merito di un'alimentazione curata (a Melissa piace cucinare in prima persona per lei e il figlio Maddox) e, soprattutto, di tanto allenamento. Melissa va a correre (anche con Berrettini, come dimostrano alcune immagini da Miami) e mantiene questa come base. Da piccola faceva karate e giocava a calcio, poi nel corso degli anni ha cambiato modo di tenersi in forma.