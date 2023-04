Jennie Garth, compleanno al top per Kelly di Beverly Hills: cosa fa ora e come si allena FOTO

Jennie Garth, cosa fa ora "Kelly"

Jennie Garth oggi è una nota influencer e continua a recitare in serie tv americane. Vegetariana, dedica molto tempo alla cura degli animali e alle battaglie per la salvaguardia degli stessi. Fa parte dell'associazione Peta e in un programma tv ha presentato solo esclusivamente ricette vegetariane.

Jennie Garth, come si allena e come si tiene in forma

Jennie si allena tutti i giorni. Va a camminare, ha un personal trainer con cui va in palestra almeno tre volte a settimana e ama giocare a golf. Si definisce competitiva e sta cercando di migliorare per partecipare a tornei sempre più importanti. I suoi circuiti, spesso condivisi con i follower, hanno a che fare con l'elasticità del corpo (yoga e pilates) e con il lavoro cardio: allungare i muscoli e tonificarli è il suo obiettivo.

Jennie Garth e la sua dieta

Vegetariana, Jennie ama cucinare in prima persona. Adora le centrifughe, andare a fare la spesa con prodotti bio e sembra che le torte rustiche vegetariane siano la sua specialità. Non mangia latticini e il suo motto è: "I cibi che mangiamo sono la chiave della nostra salute fisica e mentale".

Kelly e gli altri di Beverly Hills, cosa fanno oggi

Dopo anni complicati, in cui non sempre si sono mostrati insieme, oggi Jennie Garth "Kelly" e gli altri protagonisti di Beverly Hills sono in contatto perenne e hanno girato insieme una nuova versione della serie su idea proprio sua e di Tori Spelling (Donna). Il successo non è stato clamoroso, i fan chiedono una sorta di serie finale, o di film tv, per vedere come sarebbero oggi i loro personaggi ma, per ora, non se ne parla. Di certo, tutti sono commossi nel ricordare Luke Perry, cioè Dylan, scomparso nel 2019. Amatissimo, ieri come oggi.