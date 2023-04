Alessia Marcuzzi sexy in bikini: tutto sulla sua dieta e i suoi allenamenti

La dieta di Alessia Marcuzzi: cosa mangia ogni giorno

Alessia Marcuzzi segue un'alimentazione corretta, con cibi sani. Appena sveglia beve sempre un bicchiere di acqua calda e limone, che fa bene all'organismo e al cervello in quanto idrata il corpo, apporta potassio ed è fonte di vitamina C che supporta il sistema immunitario. La Pinella cerca di bere ogni giorno almeno due litri di acqua e di consumare molta frutta e verdura. In un'intervista Alessia non ha nascosto di soffrire di gastrite: per questo problema gira sempre con della bresaola in borsa in modo da evitare gli attacchi di fame.