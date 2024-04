Il duro allenamento di Taylor Swift: "Alcune persone vomiterebbero"

Essere la popstar più seguita e apprezzata, quella che sta riscrivendo la storia della musica, non è impresa facile. Ne sa qualcosa Taylor Swift che per affrontare il suo impegnativo The Erase Tour, dove ogni spettacolo dura ben tre ore, si impegna a fondo. Non solo dal punto di vista vocale ma anche da quello fisico. "Uno show intenso fisicamente. Immagina di farlo tre, quattro giorni di fila e alla fine hai qualche giorno libero e vai comunque in palestra. Questa è Taylor", ha raccontato a Vogue Kirk Myers , personal trainer della Swift e di tante altre celebrity.

L'allenamento di Taylor Swift

Kirk Myers ha rivelato che Taylor Swift si allena sei giorni alla settimana per due ore al giorno. L'artista esegue esercizi di resistenza, forza, equilibrio e stabilità che l'aiutano a realizzare le sue impegnative coreografie. "È la persona più resiliente che abbia mai incontrato, si sta preparando come un'atleta", ha assicurato Myers, che gestisce anche alcune palestre tra New York e Los Angeles. "Alcune persone probabilmente vomiterebbero o crollerebbero sul pavimento se si allenassero come lei. Taylor invece è pronta sempre a nuove sfide", ha aggiunto.

La dieta di Taylor Swift

Qualche tempo fa Taylor Swift ha ammesso di aver detto momentaneamente addio all'alcol per via del suo tour mondiale. "Fare quello show con i postumi di una sbornia non è di certo il massimo. Se qualcuno compra un biglietto, lo spettacolo deve andare avanti anche se sono malata, ferita, con il cuore spezzato o stressata", ha fatto sapere la stakanovista Taylor, che non ha mai nascosto la sua disciplina e il suo immenso amore per i fan. Per quanto riguarda la dieta la Swift segue un regime alimentare sano e leggero, senza rinunciare al gusto.