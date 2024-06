Pilates nel cuore di Roma: un'oasi di Pace con un outfit speciale

Allenamento, pilates e benessere. Con un brunch finale e un outfit speciale. E' quanto andato in scena a Roma qualche giorno fa grazie all'evento tra Eagles Studio e Uniqlo, tenutosi all’Hotel de la Ville. Una giornata all’insegna del pilates per scoprire la tecnologia AIRism: capi leggeri, traspiranti e in grado di espellere rapidamente sudore e umidità, progettati per ottimizzare la sensazione di comfort. Un blend di tessuti realizzato per essere incredibilmente morbido, liscio e leggero, pensato come una seconda pelle per chi lo indossa.