Oro e record olimpico per Tola nella maratona, ecco con quali scarpe ha vinto

Tamirat Tola vince la maratona olimpica a Parigi e riporta l'Etiopia sul tetto a cinque cerchi dopo 24 anni. Una corsa straordinaria, quella andata in scena di prima mattina in una location unica al mondo, che ha visto Tola vincere anche con il nuovo record olimpico: 2:06.26. Per il ragazzo che ha trionfato anche nella maratona di New York 2023 una gara all'attacco dal chilometro numero 27 quando, in prossimità della salita, ha lasciato dietro tutto il resto del gruppo che poi non lo ha più ripreso.