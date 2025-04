Georgina Rodriguez svela il suo segreto per mantenersi in forma: è facile ed economico

Come si vede nella sua docuserie Netflix Soy Georgina, la modella e compagna del calciatore Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, dedica gran parte del suo tempo in palestra per apparire in forma. Tuttavia, ciò che molti non sapevano fino ad oggi è su cosa si basa la sua routine di esercizi, che ora è stata svelata. La modella trentunenne e madre di 5 figli ama praticare la boxe e allenare la zona addominale per tonificarla, ma, senza dubbio, uno dei segreti del suo corpo spettacolare è saltare con la corda. Questa attività è essenziale per bruciare calorie poiché è considerata un esercizio HIIT (High Intensity Interval Training). Georgina sottolinea che questo esercizio può far bruciare fino a 400 calorie, a patto che venga eseguito correttamente e integrato in una routine più ampia. Per chi è disposto a seguire questo metodo, la chiave è la tecnica, non la quantità di tempo. Una volta perfezionato il salto e aumentata gradualmente la resistenza, si può estendere questa routine a 30 minuti per massimizzare i benefici. Ciò che rende la corda un esercizio così interessante è la sua capacità di far lavorare più gruppi muscolari contemporaneamente. Saltare rafforza i muscoli delle gambe, come polpacci e quadricipiti, e impegna anche i muscoli delle braccia per mantenere ritmo e tecnica. Questo esercizio non solo aiuta ad aumentare la forza, ma migliora anche la coordinazione, l'equilibrio e potenzia notevolmente la forma cardiovascolare.