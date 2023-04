Giulia De Lellis in lacrime lancia il suo brand Audrer: cos'è, tutti i dettagli

Giulia De Lellis imprenditrice a tutto tondo. Dopo gli esordi in tv a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip , la 27enne di Pomezia è oggi una influencer assai seguita che ha deciso di lanciare sul mercato un brand beauty tutto suo dal nome Audrer. "Una parte di me, forse la più importante che da anni vi racconto senza svelarvi troppo. Non ho il fiato per parlare. Posso solo dirvi che il duro lavoro dei miei ultimi (quasi) 5 anni finalmente porterà i suoi frutti e spero tanto vi piacciano. Ciao Audrer, ti ho aspettato tanto…L’ho fatto con amore, l’ho fatto per voi", ha scritto su Instagram l'ex fidanzata di Andrea Iannone, che è poi scoppiata a piangere...

Giulia De Lellis lancia il suo brand di bellezza: cos'è Audrer

"Ho pensato per anni, giorni, mesi... ho perso il conto di come poter iniziare a fare una introduzione in merito al mio brand, Audrer - ha spiegato Giulia De Lellis nelle sue storie Instagram - Vi dico la verità, adesso che è arrivato il momento non mi vengono le parole, mi viene solo da piangere però credo sia normale, ci può stare (si commuove, ndr)". L'ex fiamma di Andrea Damante, oggi legata al rampollo Carlo Beretta, ha dunque ammesso tra le lacrime: "Ci sono stati tantissimi anni di studio, di ricerca, di fatica, pochissime ore di riposo, esaurimenti, tantissime soddisfazioni. Vedere oggi tutto questo realizzato, dopo tanti anni, è per me davvero incredibile".