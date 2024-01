Barba: le tendenze per il 2024 generate dall’intelligenza artificiale

Così come il giusto taglio di capelli, anche la giusta forma della barba può cambiare completamente l’immagine generale, aggiungendo fascino e valorizzando i lineamenti. Una barba spigolosa, per esempio, aggiunge lunghezza e snellisce un viso tondeggiante. Al contrario, una barba larga restituisce il giusto equilibrio a un viso dalla forma allungata. Se nel corso della storia la barba è stata simbolo di saggezza, virilità e autorevolezza, oggi è diventata un segno distintivo che delinea la personalità di chi la indossa. Da anni sotto i riflettori, quello della barba è un trend in continua espansione ed evoluzione, che sta ottenendo sempre più consensi e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio. Ma quali saranno gli stili a cui ispirarsi e che ci accompagneranno nell’anno appena iniziato?