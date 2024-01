Aurora Ramazzotti, trapianto di capelli per il fidanzato Goffredo: cosa ha fatto

ROMA - Nuovi capelli per Goffredo Cerza, compagno di vita di Aurora Ramazzotti. Il manager e appassionato di fitness ha postato sui social tutte le fasi del trapianto. Il centro Insparya di Milano, fondato da Cristiano Ronaldo, è ormai il punto di riferimento per tanti vip (e non solo) che vogliono di nuovo una folta chioma. La clinica l'ha scelta anche Cerza. Dal pre al post intervento, tutto documentato su Instagram, compreso il siparietto con Aurora improvvisata infermiera. Lei ha il compito di spruzzare la fisiologica sulla testa del ragazzo, una piccola cura e accortezza che va fatta dopo il trapianto. Il tutto è durato un giorno, ma il decorso sarà un po’ più lungo. Goffredo non avrà che da temere con Aurora al suo fianco. E presto avrà di nuovo tanti capelli: “Spruzzatina ogni 15 minuti”, si legge in una storia social. La calvizie sembra già un ricordo lontano.