Oriana Sabatini e il trattamento al plasma per avere il viso perfetto

Oriana Sabatini è tornata momentaneamente in Argentina con Paulo Dybala per le qualificazioni della Nazionale argentina ai Mondiali 2026. Oltre a fare un tifo sfegatato allo stadio per il marito, la cantante e attrice ha approfittato di questo break per sottoporsi ad un intervento di medicina estetica. Un trattamento al plasma (noto in Italia come tecnica del PRP), come raccontato sui social dal medico argentino che ha eseguito il lavoro. "Per Oriana abbiamo un plasma ricco di piastrine, un trattamento per rigenerare la pelle e mantenerla giovane, luminosa, priva di imperfezioni e, soprattutto, prevenire", ha spiegato l'esperto.