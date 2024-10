Tommaso Marini svela il motivo per cui mette lo smalto sulle unghie

Tommaso Marini a La volta buona, il programma Rai di Caterina Balivo, ha svelato il motivo per cui mette lo smalto alle unghie. Un particolare ben visibile a Ballando con le Stelle, dove lo schermidore è in gara con la ballerina Sophia Berto. "Ti piace il mio smalto? Questo che ho oggi sulle unghie rappresenta dei segni tribali", ha chiesto Marini alla Balivo per poi aggiungere: "Vorrei anche svelare il vero motivo del perché lo indosso. C’è una ragione specifica, non è per vanità, è iniziato tutto per un altro motivo. Perché facendo scherma, mi si rovinavano sempre due unghie, diventavano brutte, rotte, non erano un bel vedere".