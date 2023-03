Mihajlovic, moglie e figlie lanciano un nuovo brand: i dettagli

ROMA - "Italian fashion brand created by Arianna, Viktorija & Virginia Mihajlovic". Così l a moglie e le figlie di Sinisa Mihajlovic definiscono su Instagram il marchio 'LeMiha' , da loro fondato per cimentarsi nel campo della moda di cui sono grandi appassionate. Un'avventura che affronteranno insieme all'azienda bolognese Jato , creata nel 1991 da Giorgia Rapezzi e Jacopo Tonelli, che lavora già con altri brand del lusso e della moda e si occupa anche di consulenza per startup , proprio come quella creata dalla famiglia dell'ex tecnico del Bologna prematuramente scomparso lo scorso dicembre all'età di 53 anni.

Non solo uncinetto

"Una storia incredibile per forza, coraggio e intensità, legherà per sempre la vostra famiglia alla mia città e al mio cuore. Sono onorato di contribuire alla nascita del nuovo progetto" ha scritto sul proprio profilo Instagram proprio Tonelli, mentre a 'spoilerare' sui social le prime creazioni della nuova linea (i prodotti saranno venduti direttamente on line) ci avevano già pensato nelle settimane scorse le stiliste di casa Mihajlovic. Oltre agli accessori all'uncinetto eseguiti da Arianna (la moglie di Sinisa è da sempre innamorata del crochet) non mancheranno comunque anche abiti e look completi. E per scoprirli non resta ora che attendere l'imminente presentazione dell'intera collezione stagionale.