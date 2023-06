Grisport presenta City Trail

Con l’arrivo dell’Estate, cresce il desiderio di rilassarsi all’aria aperta, concedendosi, magari nei fine settimana, una gita fuori porta, al lago, in montagna o in campagna.

Che sia una passeggiata lungo un sentiero, circondati da verdi ed alti alberi, o una camminata per raggiungere una località lacustre, è fondamentale vestire comodi, partendo proprio dai piedi. Grisport, per l’Estate 2023, ha pensato così alle nuove calzature unisex della Linea “City Trail”, che si contraddistinguono per la loro comodità e leggerezza.

La suola bi-densità è in gomma Vibram, con pattern geometrico, studiato per offrire il massimo del comfort mantenendo una struttura antiscivolo. La tomaia, resistente, è composta da un pezzo unico di pelle arricchito da rinforzi in materiale anti-abrasione. La lingua è in scamosciato. La soletta è ergonomica, antibatterica, traspirante, resistente agli urti, anti- shock, ai carboni attivi ed assorbente. I modelli, per Uomo e per Donna, sono disponibili in diverse tonalità di colore: dal rosa all’arancione, dal blu al grigio, passando per il beige.