Seiko official time keeper della Como Lake Cocktail Week 2023

La Como Lake Cocktail Week 2023 avrà luogo dal 28 giugno al 4 luglio 2023 in una serie di suggestive location pied dans l’eau nella splendida cornice del Lario .

Il contesto della manifestazione celebra il tema della collezione Seiko Presage Cocktail Time, una linea di originali segnatempo automatici ispirata al mixology bar che esprime la propria cifra nella peculiare lavorazione dei quadranti, che attraverso la maestria di esperti artigiani mette in valore colori, sfumature e giochi di profondità attraverso l’uso sapiente delle finiture. Questa linea, connubio di estetica e funzionalità, beneficia di tutto il know-how della casa orologiera e offre una gamma di orologi versatili declinata al maschile e al femminile, con quadranti dalle tonalità più svariate, definite dal cocktail a cui si ispirano.

“La nostra presenza alla manifestazione dedicata all’arte della miscelazione ci permette di presentare i nostri orologi in un contesto in cui regna la passione che asseconda un certo lifestyle. Condividiamo solidi valori e creatività come fonte infinita di ispirazione.

Sosteniamo un evento che celebra la bellezza della propria cornice e la complessità di un mestiere coinvolgente. Attimi di cui scandiremo il tempo attraverso i nostri orologi”, commenta Filippo Nembrini Direttore Seiko Italia.

L’obiettivo della Como Lake Cocktail Week, giunta alla sua quarta edizione, è quello di offrire un percorso multisensoriale elegante e accogliente e di essere riconosciuta come luogo di scoperta e di incontro per un pubblico di intenditori. Un'esperienza che racconta estro e sperimentazione, che prendono vita dietro al bancone del bar, luogo in cui la miscelazione si trasforma in uno storytelling che incanta gli ospiti invitati a degustare cocktail inediti preparati seguendo il tema di ogni edizione.

Gli orologi della collezione Presage Cocktail Time di Seiko saranno protagonisti in diversi momenti, tra cui l’esposizione di una selezione di modelli nel corso della cocktail competition - di cui Seiko scandirà il tempo - che avrà luogo il 3 luglio, in cui i migliori 30 bartender del Lago di Como si sfideranno di fronte ad una giuria di esperti. È la competizione che eleggerà i migliori cocktail del Lago di Como. Ogni bartender, in un tempo preciso scandito da Seiko, proporrà il proprio Signature Cocktail, che verrà valutato sotto il profilo tecnico, estetico e sensoriale.

Inoltre, in occasione della serata conclusiva del 4 luglio, che avrà luogo nella splendida cornice di Villa Carminati Resta, Seiko premierà con il modello Presage Cocktail Time SRPJ13J1, con quadrante blu ispirato al drink Aviation, il vincitore del “Best Cocktail on the Lake”. Il bartender che riceverà il premio della critica sarà omaggiato con il Seiko Presage Cocktail Time SRPD37J1, un orologio la cui tonalità verde del quadrante è stata suggerita dal Tequila Mockingbird.