Grisport lancia Hike Plus

Quelli che stanno per cominciare, sono i mesi più belli per vivere la Montagna. Numerosi appassionati, ma anche turisti in cerca di relax e di aria “buona”, da soli, con gli amici o con la propria famiglia, raggiungono vette, torrenti e boschi per godersi un bel sole splendente ed una fresca brezza sul viso, pensando solamente al proprio benessere.