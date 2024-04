Valsport presenta la sua ultima creazione: la capsule HYPE

La HYPE si distingue per il suo design audace e moderno, con un nuovo volume XL della tomaia che cattura l'attenzione e conferisce un'impressione di solidità e forza. La suola custom, disegnata in esclusiva per Valsport, è un elemento distintivo di questa nuova capsule, con volumi più importanti rispetto alle classiche heritage degli anni '60/'70. La suola, realizzata in versione bicolore e cucita, aggiunge un tocco di originalità, lusso e stile unico ad ogni passo.

La composizione della HYPE è un tributo alla qualità artigianale di Valsport; la tomaia e la fodera interamente in pelle offrono un comfort ineguagliabile nell’indosso, garantendo un'esperienza di calzata superiore e unica! Sempre presente il boomerang, segno distintivo del brand.

Questa nuova capsule è destinata a conquistare il cuore di tutti gli amanti dello stile unico e distintivo. Disponibile in 5 varianti colore, la HYPE offre un'ampia gamma di opzioni per esprimere la propria personalità e il proprio stile.

Unendo design innovativo, artigianalità e materiali di alta qualità, la HYPE di Valsport si posiziona come una scelta ideale per coloro che cercano una sneaker che unisca stile e prestazioni. Che si stia cercando di completare un outfit alla moda o di affrontare una giornata intensa, la HYPE è pronta a far brillare con il suo carattere rivoluzionario e la sua autenticità.