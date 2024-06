Cisalfa al fianco Special Olympics Italia

Curno - Cisalfa Sport, azienda italiana leader nella vendita dei migliori prodotti di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive, per tutto il 2024 sarà al fianco di Special Olympics Italia, la più grande organizzazione sportiva per le persone con disabilità intellettiva, per sostenere e tifare gli atleti che parteciperanno alle numerose attività e gare che caratterizzeranno il calendario sportivo dell’associazione. Una partnership nata dalla condivisione tra le due realtà dei valori fondamentali di sensibilizzazione, sostegno e inclusione, oltre che della ferma convinzione che lo sport sia uno strumento potente per promuovere l’integrazione e lo sviluppo personale e per garantire ad ogni individuo l’opportunità di partecipare pienamente alla vita sociale.

“Siamo estremamente entusiasti di annunciare la nostra partnership con Special Olympics Italia, Onlus che svolge un lavoro straordinario nel promuovere lo sport per le persone con e senza disabilità intellettive” – ha dichiarato Alberto Fiasconaro, Direttore Marketing & Comunicazione Cisalfa Group. “Una collaborazione nata dalla comunanza di valori e dalla volontà di promuovere una cultura dello sport sempre più aperta e inclusiva. Come insegna sportiva, siamo infatti fermamente convinti che lo sport abbia il potere di unire le persone così come quello di poter superare le barriere. Cisalfa Sport è quest’anno al fianco degli atleti Special Olympics Italia in una serie di progetti ed eventi che vanno dallo sci al running, dal calcio al basket. E siamo pronti a tifare per ognuno di loro nel perseguimento dei propri obiettivi sportivi e personali”.

“Solo 50 anni fa le persone con disabilità intellettive venivano esonerate dalla pratica sportiva, oggi queste stesse persone possono allenarsi con costanza in ogni disciplina sportiva, possono gareggiare in eventi nazionali e mondiali. Sono diventati atleti, protagonisti e promotori di un cambiamento reso possibile anche grazie a chi, come Cisalfa, questi atleti li sostiene ogni giorno, perché crede nel potere dello sport come strumento educativo, formativo e culturale” ha affermato Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale Special Olympics Italia. Il primo importante appuntamento che ha visto il supporto di Cisalfa Sport è stata l’edizione dei Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics Italia, che ha recentemente animato le località di Sestriere, Pragelato, Entracque e Borgo San Dalmazzo e che è stato uno degli eventi nazionali più importanti ed attesi in quanto banco di prova per quegli atleti che nel 2025 rappresenteranno l’Italia ai Giochi Mondiali Invernali. Ma non solo: Cisalfa Sport e Special Olympics Italia hanno corso insieme la Run Rome The Marathon e la Milano Marathon e prossimamente daranno il via ad uno speciale torneo di calcio che coinvolgerà circa 700 atleti su tutto il territorio nazionale. Cisalfa Sport sarà anche main partner della European Basketball Week di Special Olympics, evento che radunerà migliaia di atleti con e senza disabilità intellettiva provenienti da tutta Europa. Tanti progetti, dunque, che animeranno tutto il 2024 e il cui obiettivo comune è quello di promuovere sempre di più l'inclusione attraverso lo sport, come occasione di benessere e divertimento ma anche esempio di come impegno, passione e determinazione possano far superare a chiunque sfide e limiti per raggiungere risultati personali straordinari.