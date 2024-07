Alice Campello in campo con Morata tutta in rosso: quanto costano borsa, abito e scarpe

Una settimana fa, quasi, la Spagna vinceva l'Europeo e tutti gli occhi, dopo, erano puntati anche sulle wags. Tra loro la "capitana" Alice Campello, moglie di Alvaro Morata . Se i 4 figli della coppia avevano tutti la divisa della Spagna con scritto " 7 papà" Alice ha scelto un look semplice ma raffinato che ha fatto il giro del mondo. Anche perché ha mischiato, come le capita spesso, prezzi low cost e accessori di lusso.

Alice Campello, marca di scarpe e abito e borsa Chanel

L'influencer e imprenditrice italiana, per una serata così importante, indossava un abito rosso corto, scollato sulla schiena, di Meshki, modello Claire, del costo di 129 dollari. I sandali costano ancora meno, circa 80 dollari, ed erano firmati Arezzo (Modello Gold Graided Gladiator Sandals). Ad impreziosire il look, nel vero senso della parola, una bellissima Chanel rossa del valore di circa 9mila euro. Un look solo all'apparenza semplice, quello di Alice Campello, ma studiato e ricercato nei particolari. Mancava il giallo per completare i colori spagnoli? No. Perché c'erano i capelli freschi di piega realizzati da "Stanza 25", il parrucchiere di fiducia a Porto Cervo.