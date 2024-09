Sneakerness conquista Milano

Una piattaforma di incontri per tutti gli sneakerhead e hypebeast d’Italia, ma non soltanto. Il 5 e il 6 ottobre agli East End Studio di via Mecenate a Milano andrà in scena un concentrato di prodotti, di idee e di esperienze, che ruotano intorno alla urbanwear culture e allo street style. Ma lo sguardo degli organizzatori dell’evento è pronto a spostarsi ben oltre, con l’ambizione di proporre questo format innovativo (anche in versione pop up) in altre città italiane.

«Per me, le sneaker non sono semplicemente un paio di scarpe da ginnastica che definiscono il look di chi le indossa. Sono un legame tra generazioni, dai 12 ai 60 anni e oltre. Uno strumento per entrare in relazione con mondi diversi: lo sport, la musica, l’urban art, la moda e, in alcuni casi, persino il lusso. Proprio questo legame oggi si è espanso. Nella mia mente, ho sempre avuto l’idea di dare vita a un luogo costantemente in evoluzione e in grado di originare stimoli per il futuro, dove poter svolgere conversazioni basate su un linguaggio fatto di parole come limited edition, drop, collector, new release, memorabilia, ma anche basket, upcycling e vintage. Così, io e i miei soci ci siamo chiesti: “Perché un evento dedicato agli appassionati di urbanwear, con un focus sulle sneaker, non può trasformarsi in un contenitore capace di ospitare contaminazioni espressive, estetiche, sociali?”. Insieme, abbiamo creato un laboratorio di idee e di esperienze. È in questo modo che l’edizione italiana di Sneakerness è diventata una piattaforma di riferimento di incontri per tutti gli sneakerhead e hypebeast d’Italia e non solo» - Alessandro Innocenti, Head of Partnership e Artistic Director di Sneakerness

Benvenuti in Sneakerness, la più importante convention meeting di urbanwear in Europa. L’evento, che vanta edizioni in diverse città tra cui Parigi, Londra, Rotterdam e Budapest, torna a Milano il 5 e il 6 ottobre 2024 agli East End Studio di via Mecenate 88/A. La manifestazione, dedicata a collezionisti e appassionati di sneakers, è molte cose contemporaneamente: piattaforma di vendita aperta a private seller e a shop organizzati di resell, archivio di memorabilia, biblioteca, laboratorio di upcycling e customizzazione, sede di attivazioni promosse da brand espositori e luogo di incontro per talk dedicati al prodotto e alla kicks culture. Sneakerness è in continua evoluzione e rispecchia la passione di Alessandro Innocenti (Head of Partnership e Artistic Director) e di Gianluca Iovine (Managing Director) per la sperimentazione. Insieme i due imprenditori hanno definito un format dove la vendita di oggetti rari e da collezione convive con la personalizzazione e la riparazione di scarpe e capi di abbigliamento alla portata di ognuno. Anche le aziende espositrici – che spaziano dal mondo food and beverage con Boem, Monster Energy, Espolòn Tequila e Yummer’s, a quello delle calzature e dell’abbigliamento con Contigo, Fila e Falke, fino a quello dei pennarelli con Sharpie - sono state scelte in base a criteri di originalità e senso di sinergia. Per celebrare il legame tra street style, cultura pop e lifestyle, Sneakerness si è lanciata in una serie di collaborazioni autentiche, come quelle con realtà di spicco come ClessioLab e Jacopo de Carli: entrambi i calzolai 2.0 saranno protagonisti nell’area Talk trattando l’argomento della customizzazione in Italia. Inoltre, la catena di abbigliamento Just Play, specializzata nello streetwear e sportswear e seguitissima da tutta la Alpha e Zeta Generation sarà il presenter partner dell’Area Kids. Il tutto all’interno di un allestimento fluido, raccolto in un concept espositivo non suddiviso per aree tematiche, ma coerente con i gusti e gli interessi autentici della sneakers generation.

Area Seller: è il fulcro dell’evento, un contenitore in cui collezionisti privati e shopper organizzati mettono in vendita sneakers, abbigliamento urban e una serie di prodotti collaterali legati alla kicks culture. I modelli presenti sono autentiche rarità, in alcuni casi pezzi unici: come diversi modelli di Jordan, Nike SB Dunk Low “Freddy Krueger”. «Anche questa edizione di Sneakerness - assicura Alessandro Innocenti - rappresenterà un’occasione unica e irripetibile per entrare in contatto con una selezione di modelli di culto, capace di richiamare esperti e collezionisti, non solo a livello italiano ma europeo. Il pubblico viene agli East End Studios di Milano alla ricerca di prodotti difficili da reperire, che diversamente dovrebbero acquistare su una piattaforma online, senza poterli toccare con mano». Tutti gli articoli in vendita saranno disponibili nell’arco della due giorni in quantità limitate, a garanzia di una selezione esclusiva.

Area Second Hand-Upcycling, a cura di Espolòn Tequila, è uno spazio speciale in forte espansione, in cui è possibile rielaborare con nuove decorazioni e interventi sia i capi già in possesso dei visitatori di Snekerness sia articoli acquistati durante la visita alla manifestazione. «L’idea è di trattare con grande amore tutti i pezzi che ci verranno consegnati per una personalizzazione e di trasformarli in delle meraviglie», racconta Gianluca Iovine, che è ben consapevole del fascino del vintage e dell’upcylcing presso in grande pubblico essendo il co-fondatore del più grande flea market d’Italia, l’East Market Milano.

Area Talk: rappresenta l’offerta parallela, non commerciale, di Sneakerness. Si alimenta di linguaggi eterogenei: podcast e talk, quiz e meet&greet, live performance, che rendono omaggio al prodotto da collezione e alle nuove idee proposte dal mercato. Contributi che vogliono divertire, sorprendere e far riflettere, mantenendo così viva la passione per il crossover culturale e la contaminazione, che è il cuore dell’evento.

Area Kids: segue una traiettoria inaugurata nel 2023, quando per la prima volta Sneakerness ha creato uno spazio dove tutto è a misura di bambino: dalle taglie delle calzature e dei capi di abbigliamento in limited edition, alle attività programmate. Grazie anche all’impegno del presenter partner Just Play, questa edizione l’Area Kids darà spazio ai tornei di mini-basket e alle lezioni di skate all’interno di un mini skate-park. Prevista anche una sezione “custom” dove i più piccoli potranno imparare l’arte della personalizzazione direttamente dai migliori customizzatori in circolazione.

Area Basket: come da tradizione lo sport avrà particolare rilevanza durante il week end all’East End Studio di Milano. Non a caso, il cuore pulsante di Sneakerness sarà un campo da basket, ideato con l’intento ben preciso di creare una atmosfera allegra e divertente, capace di contagiare tutto il pubblico presente. Spazio dunque alla voglia dei visitatori di giocare e di testare il proprio talento come cestisti, ma anche alla competizione: sarà infatti organizzato un torneo vero e proprio di street basket, che vedrà sfidarsi i più forti giocatori di Milano e d’Italia, tra cui anche ex campioni Nba.

Area Collector Memorabilia: in quanto luogo di costanti esperimenti, Sneakerness estenderà il suo terreno di azione al mondo dei cimeli sportivi. A partire dall’edizione 2024, saranno accolti nella selezione dell’happening anche articoli come carte e figurine, maglie di giocatori del passato e molto altro. Un’accurata scelta di pezzi, che nei piani degli organizzatori porterà anche alla collaborazione con importanti case d’asta specializzate.

Area Food: fedele alla sua essenza altamente innovativa e contemporanea, per Sneakerness anche l’offerta Food&Beverage è terreno di sperimentazione e di conversazione con la sua community. Per questo, lo spazio destinato alla ristorazione all’interno dell’East End Studio continua ad arricchirsi, anno dopo anno, di ricette che oltrepassano i confini geografici. Spazio dunque nei menù sia a specialità della tradizione italiana sia a piatti della cucina da strada internazionale, con in più diverse proposte gluten free e vegane.

Con l’edizione del 5 e 6 ottobre, la voce di Sneakerness si diffonderà in ogni direzione - moda, arte, musica, sport, intrattenimento - stabilendo con i suoi visitatori un rapporto che va oltre l’aspetto meramente commerciale. Un format eterogeneo che Alessandro Innocenti e Gianluca Iovine sono finalmente pronti a espandere in Italia. Lo sguardo dei due imprenditori si sta infatti spostando ben oltre Milano, con l’ambizione di portare questo laboratorio di idee e di incontri in altre città d’Italia, anche in versione pop-up, con l’ambizione di richiamare l’attenzione di esperti, industria del settore e, naturalmente, migliaia di appassionati di sneakers e urban culture.