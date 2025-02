Polaroid Eyewear diventa partner ufficiale dell'ATP Tour

Polaroid Eyewear è un marchio internazionale pioniere nel settore degli occhiali, appartenente al gruppo Safilo, famoso per le sue lenti polarizzate che rivoluzionano il mercato e per i prodotti che uniscono funzionalità e design elegante.

La collaborazione vedrà il marchio attivo durante il Mutua Madrid Open, gli Internazionali BNL d’Italia e lo Swedish Open, offrendo esperienze esclusive ai fan. I vantaggi includono una visibilità prominente del marchio, uno spazio dedicato all’attivazione nelle Fan Zones e una presenza significativa nelle attività per bambini. Inoltre, gli arbitri di sedia dell'ATP indosseranno occhiali Polaroid in campo. Polaroid raggiungerà anche la comunità globale del tennis grazie a visibilità continuativa sui canali social e digitali dell'ATP Tour.

Lorenzo Musetti, attualmente nella Top 20 della classifica ATP e medaglia di bronzo olimpica, diventerà l’ambasciatore della partnership e il volto della campagna globale di Polaroid Eyewear per il 2025. Parte della nuova generazione del tennis italiano, Musetti combina talento e stile distintivo sia dentro che fuori dal campo. Queste caratteristiche riflettono perfettamente i valori del marchio: giovinezza, atletismo e un tocco di moda.

"Abbiamo il piacere di accogliere Polaroid Eyewear nel nostro portfolio di partner dell'ATP Tour", ha dichiarato Daniele Sanò, Chief Business Officer dell’ATP. "La nostra collaborazione unisce due marchi globali con una visione condivisa di connettersi con i fan appassionati di tutto il mondo e un impegno verso l’innovazione."

Alberto Macciani, Chief Marketing Officer di Safilo Group e Global Head of Communication, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di diventare il partner ufficiale di occhiali dell’ATP Tour. Questa piattaforma globale rappresenta l’opportunità perfetta per far conoscere il marchio Polaroid Eyewear, coinvolgere nuovi clienti ed espandere la nostra presenza. Con i prodotti innovativi di Polaroid Eyewear, non vediamo l'ora di permettere a tutti di godersi il tennis con visione perfetta e alta protezione."

Lorenzo Musetti, ambasciatore del marchio Polaroid Eyewear, ha dichiarato: "È un onore entrare a far parte di Polaroid Eyewear come ambasciatore per la loro campagna globale del 2025. Come le loro montature, anche il mio tennis è fatto di stile e funzionalità. Le lenti polarizzate sono davvero rivoluzionarie, aiutandomi a rimanere concentrato in campo anche nei giorni più luminosi."