La terribile malattia di Romina Belluscio, la moglie di Guti

Romina Belluscio, la moglie di Guti, è affetta da tre anni dalla malattia di Lyme . La conduttrice ed ex modella argentina, che vive da tempo in Spagna per amore, ne ha parlato per la prima volta in un post su Instagram, condividendo una foto che la ritrae in ospedale. "Torno a tre anni fa, quando iniziarono i primi sintomi di questa malattia poco conosciuta in Spagna, la malattia di Lyme - ha scritto la 44enne - I batteri nella sua prima fase mi hanno attaccato in modo molto aggressivo, i miei sintomi includevano grave affaticamento, perdita di memoria a breve termine, difficoltà di concentrazione, ansia, insonnia, emicranie , dolori articolari, debolezza muscolare e intolleranze alimentari. Tutti molto diversi e da impazzire".

La moglie di Guti ha la malattia di Lyme

Individuare subito la patologia non è stato facile per la moglie di Guti, come spiegato ai suoi follower: "Per due anni ho visitato decine di medici in tutta la Spagna, senza ottenere alcuna diagnosi. In quel periodo la mia salute è crollata, i batteri si sono depositati nel mio cervello, nel mio cuore e nel mio stomaco, lasciando il mio sistema immunitario a zero e creando molte co-infezioni, al punto da passare giorni senza riuscire ad alzarmi dal letto a causa del dolore intenso e, quando ci sono riuscita, ho avuto bisogno di trenta minuti per alzarmi". All'epoca Romina Belluscio aveva partorito da poco e per questo molti sintomi venivano, erroneamente, collegati al post gravidanza.

Romina Belluscio ringrazia il marito

"Ho potuto iniziare a lottare per riprendermi la vita – ha aggiunto Romina Belluscio -. Gli anni prima della diagnosi con così tanti sintomi sono stati i più impegnativi della mia vita. Sono molto grata a mio marito per non aver mai lasciato andare la mia mano, ai miei figli, per il loro amore e la loro comprensione, alla mia famiglia, per essere sempre stata vicina". L'ex Miss Argentina è legata a Guti dal 2011 e la coppia ha due figli: Enzo, 10 anni, e Romeo, 3. L'ex centrocampista è padre anche di altri due ragazzi nati dal precedente legame con l'attrice spagnola Arantxa de Benito. Lo sportivo è inoltre nonno: dalla primogenita Zayra, che oggi ha 23 anni, ha avuto il nipotino Hugo.

La malattia di Lyme: che cos'è, come si prende, sintomi

La malattia di Lyme è una patologia infettiva di natura batterica trasmessa dalle zecche. I sintomi più comuni includono: eritema, febbre, mal di testa, affaticamento e debolezza. La diagnosi, come nel caso della moglie di Guti, non risulta sempre immediata e semplice. Il batterio responsabile della malattia di Lyme viene trasmessa all'uomo attraverso il morso di zecche infette. Il rischio di incontrare questi artropodi è maggiore per gli amanti del trekking, della campagna e dei boschi, soprattutto da aprile ad ottobre. La malattia di Lyme viene curata con un appropriato trattamento antibiotico ma non sempre la guarigione è immediata.