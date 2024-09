WhatsApp si rinnova con l'Intelligenza artificiale: tutte le novità

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui interagiamo con le nostre applicazioni quotidiane e WhatsApp non fa eccezione. Nel suo aggiornamento più recente, la nota piattaforma di messaggistica ha incorporato nuove funzioni basate su Meta AI, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale di Meta, che promette di rendere le interazioni più veloci, agili e complete. Questi nuovi strumenti, disponibili sia per Android che per iOS , includono la possibilità di inviare audio e foto per ricevere risposte in tempo reale. Una serie di miglioramenti che trasforma WhatsApp in un'applicazione ancora più dinamica e funzionale, adattandosi alle esigenze degli utenti e offrendo un'esperienza molto più interattiva e personalizzata.

Le novità su WhatsApp con l'intelligenza artificiale

Una delle principali novità è la possibilità di interagire con Meta AI tramite audio. Ora gli utenti possono porre domande semplicemente premendo il pulsante della forma d'onda e registrare la query invece di digitarla. Questo chatbot risponde in tempo reale, fornendo informazioni chiare e precise. Questa funzionalità non solo migliora la fluidità dell'interazione, ma permette anche di porre domande veloci o richiedere spiegazioni su argomenti di interesse in modo più naturale e diretto. Inoltre, Meta ha annunciato che nei futuri aggiornamenti sarà possibile scegliere tra varie opzioni vocali, tra cui alcune di celebrità di fama internazionale, che aggiungono un tocco divertente e personalizzato alle risposte del chatbot. Ad oggi la novità in questione sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese, ma l’azienda ha già annunciato l’intenzione di espandere il supporto linguistico in futuro.

Ottenere informazioni grazie ad una foto

Un'altra caratteristica innovativa di Meta AI è la sua capacità di comprendere le immagini. Ciò significa che gli utenti possono inviare foto al chatbot e ricevere risposte relative all'immagine in questione. Ad esempio, se un utente si trova in un ristorante all'estero, può scattare una foto del menu in una lingua sconosciuta e Meta AI lo tradurrà. È anche possibile inviare immagini di oggetti o situazioni specifiche e chiedere consigli. Si può fotografare una pianta e chiedere consigli su come prendersene cura. Questa capacità di interpretazione visiva amplia le possibilità di interazione con Meta AI, consentendo agli utenti di ricevere informazioni accurate senza la necessità di scrivere lunghe descrizioni.

Modificare le foto direttamente su WhatsApp

Altra nuova funzionalità è la possibilità di modificare le immagini direttamente dalla chat con Meta AI. Con questo strumento puoi aggiungere, eliminare o modificare elementi all'interno di un'immagine. Se sullo sfondo di una foto c'è una persona sconosciuta, Meta AI può rimuoverla in modo che l'immagine sia più pulita e focalizzata su ciò che è importante. È anche possibile cambiare i colori di un oggetto nella foto per vederlo da una prospettiva diversa, cosa che può essere utile in diversi contesti, dalla progettazione di interni alla creazione di contenuti visivi. Queste funzionalità di modifica forniscono un nuovo livello di creatività e controllo sulle immagini, senza la necessità di ricorrere ad applicazioni esterne per apportare modifiche.

Come accedere alle nuove funzionalità di WhatsApp

-Attraverso il cerchio blu: quando si apre WhatsApp, l'utente vedrà un piccolo cerchio blu nella parte inferiore dell'applicazione. Selezionandolo è possibile avviare una conversazione diretta con Meta AI.

-Utilizzando il motore di ricerca di WhatsApp: gli utenti possono anche accedere al motore di ricerca interno all'applicazione e scrivere una domanda indirizzata a Meta AI, proprio come farebbero con qualsiasi altro contatto.

-Taggandolo in una conversazione: in qualsiasi chat è sufficiente digitare @Meta AI per coinvolgere l'intelligenza artificiale nella conversazione e ottenere risposte rapide.

Con tutti questi miglioramenti, WhatsApp diventa una piattaforma ancora più versatile, non solo per la messaggistica, ma anche per rispondere a domande, creare contenuti e modificare immagini. Grazie all'intelligenza artificiale di Meta AI l'esperienza dell'utente diventa più completa e creativa.