Ora solare e ora legale: quali sono i Paesi che non cambiano mai. Presto in Europa…

Solo il 40% dei paesi del mondo cambia l’ora. In Africa, ad esempio, solo l’Egitto adotta questa modifica. In Cina si fa, tranne che nella regione dello Xinjiang. In Giappone, Nuova Zelanda e alcune parti dell'Australia, il timeshift non è abilitato. E ora si aggiunge un altro Paese europeo, l’Ucraina, che ha deciso che il 2024 sarà l’ultimo anno in cui l’orologio andrà avanti e indietro: una misura che cerca di mantenere la proattività dei cittadini. Dunque, nel 2025 l’Ucraina entrerà ufficialmente nella lista dei paesi che non cambiano l’ora , né in inverno né in estate. L'Italia, la Spagna e altri paesi dell’Unione Europea si andrà avanti almeno fino al 2026 , quando si prevede che il Parlamento Europeo prenderà una decisione finale in merito. Il cambiamento degli orari influisce sul bioritmo delle persone, avendo un impatto negativo sullo stato fisico e mentale. "Dopo l'adeguamento degli orologi, i cittadini si sentono peggio, la loro produttività diminuisce e si osserva un peggioramento delle malattie croniche", assicura chi vuole abolire da tempo questa pratica.

Cosa dice la Commissione Europea su ora legale e ora solare

Nel 2018 è stata presentata una proposta per abolire il cambio dell’ora che avviene due volte l’anno nell’Unione Europea. Fino a quando non verrà presa una decisione definitiva, il sistema attuale rimarrà in vigore. In Europa, cambiare l’ora in primavera e in autunno è una consuetudine che esisteva già prima dell’Unione Europea. Tale sistema è stato adottato per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale, per risparmiare energia, e in molti paesi è stato implementato nuovamente negli anni '70. Il primo atto legislativo dell'UE sull'ora legale e invernale risale al 1980: una Direttiva che coordinava le modalità vigenti nei diversi Paesi per contribuire a garantire il corretto funzionamento del mercato unico. L'attuale direttiva è entrata in vigore nel 2001. In base alle sue disposizioni, tutti gli Stati membri passano all'ora legale l'ultima domenica di marzo e ritornano all'ora ufficiale (ora invernale) l'ultima domenica di ottobre.