Wyler Vetta 1924-2024: la storia continua

Il brand di orologeria Wyler Vetta celebra nel 2024 il proprio centesimo anniversario e mette in cantiere una serie di progetti mirati a sostenere lo sviluppo futuro della marca valorizzandone l’importante tradizione.

In occasione di questa ricorrenza, Beppe Ambrosini si unisce al management del brand in qualità di Socio e Senior Advisor con l’obiettivo di mettere a disposizione la propria esperienza e competenza per la crescita del marchio che si appresta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia introducendo una serie di novità.

“Siamo orgogliosi di poter celebrare un anniversario così importante del nostro brand e di accogliere Beppe in azienda. Il suo ingresso imprimerà un nuovo passo alla crescita di Wyler Vetta, un cambio di marcia per il quale abbiamo posto le basi con il lavoro degli ultimi tre anni. L’ottima accoglienza da parte del mercato e degli appassionati ci sono state di grande stimolo per portare avanti il nostro ambizioso progetto” commenta Marcello Binda CEO Wyler Vetta.

“Apprezzo da sempre il marchio Wyler Vetta di cui ho scoperto recentemente tutte le sfumature. Si tratta di un brand di grande potenziale che ha saputo, in questi anni, definire la propria collocazione precisa nel mercato, caratteristica che rappresenta la sua forza. La lunga e importante tradizione, unita alla qualità del prodotto, alla produzione non su larga scala e al posizionamento prezzo decisamente interessante, rappresentano il mix che ritengo vincente per il brand. L’anno del centenario ben si presta a compiere un ulteriore giro di boa e a spingere sull’acceleratore della crescita” aggiunge Beppe Ambrosini.

Le novità 2024 coinvolgeranno le collezioni di orologi - verranno rinnovate le linee esistenti e introdotti nuovi modelli - la distribuzione, l’ampliamento del team italiano e la comunicazione.

In termini di prodotto, le famiglie iconiche Jumbostar, Dynawind e Heritage evolveranno sia in termini tecnici sia di design, la Maison lancerà inoltre il modello celebrativo Tribute to Ermetico, in edizione limitata di 100 esemplari, ispirato ad un orologio iconico degli anni ’40.

Dal punto di vista della distribuzione Wyler Vetta ha in programma lo sviluppo del mercato americano, attraverso l’apertura di una sede a New York.

Il brand lancerà un nuovo sito e-commerce - rinnovato nella grafica e nelle funzioni che permetterà di servire anche la clientela oltreoceano - e una nuova campagna pubblicitaria ispirata alla creatività di un visual degli anni 40.

"Il patrimonio derivante dal passato di Wyler Vetta è tra gli asset di maggior valore della marca oggi, il marchio esprime legittimità orologiera, identità e riconoscibilità. Lavoreremo per rendergli omaggio e per fare in modo che gli anni a venire continuino a lasciare il segno nel settore” conclude Ambrosini.