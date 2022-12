Tori Spelling ricoverata: c'è un motivo, ecco la spiegazione

Tori Spelling, celebre per la sua interpretazione di Donna Martin in Beverly Hills 90210, ha lasciato i fan in ansia sulle sue condizioni di salute. L'attrice, attraverso una storia su Instagram, ha raccontato di avere difficoltà respiratorie, vertigini e pressione alta, e che voleva solo tornare a casa dai suoi cinque figli. Inoltre, ha allegato un video dal letto d’ospedale. Da lì nessun aggiornamento sulle sue condizioni, con i suoi follower che rimangono preoccupati per l'attrice.