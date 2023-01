Bianca Balti mostra la cicatrice: ecco a cosa si è operata e perché

"Nuovo anno, nuova me". Bianca Balti ha inaugurato il 2023 mostrando su Instagram delle foto che la ritraggono nuda e di profilo . La modella italiana si copre il seno destro e mette in evidenza la cicatrice, segno dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta l'8 dicembre scorso al Providence Saint Joseph Medical Center, in California.

L'operazione di Bianca Balti

Bianca Balti ha scoperto di avere una mutazione genetica: la BRCA1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. Per questo si è sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva. Sui social aveva spiegato i motivi che l'avevano spinta all'intervento chirurgico: "Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno". Ora preferisce guardare al futuro: "New Year, New Me".