Di cosa è morto Gianluca Vialli, la malattia che lo ha ucciso

Gianluca Vialli è morto stroncato da un tumore al pancreas . Uno dei più letali, terza causa di morte oncologica in Italia che presto potrebbe diventare la seconda. Molti medici lo definiscono un tumore "bastardo" perché rimane silente per molto tempo, è difficile da preverire e solo con la ricerca si può sconfiggere, se preso in tempo ( come nel caso di Fedez ).

Cosa è il tumore al pancreas e quali sono i sintomi

Tra i sintomi del tumore al pancreas ci sono il mal di schiena o un forte dolore nella parte superiore dell'addome, una colorazione gialla della pelle (l'ittero, Vialli si era insospettito per questo) e degli occhi, un prurito insolito, cambiamento nella digestione e nelle abitudini intestinali, la perdita di appetito e di peso. Tra i fattori di rischio ci sono, oltre a casi ereditari in famiglia, anche il diabete, la pancreatite, l'obesità e l'abuso di alcol e fumo. Non in tutti i casi si può operare (circa il 20 o 30%) ma se viene preso in tempo e non si è troppo diffuso basta la "semplice" operazione. Altrimenti diventa necessaria, e fondamentale, la chemioterapia. Vialli ne ha fatti due cicli: uno di 9 mesi e uno di otto mesi.

Tumore al pancreas, come si cura

L'operazione, come detto, non è risolutiva in molti casi. E' fondamentale la chemioterapia anche perché negli ultimi anni efficacia e sicurezza sono aumentate grazie all’aumento dei farmaci disponibili e al loro utilizzo in combinazione. E' aumentata anche l'aspettativa di vita e la ricerca ricopre un ruolo fondamentale. Ogni anno in Italia circa 15mila persone, quasi tutte tra i 60 e i 70 anni, si ammalano di tumore al pancreas.