Zoe Cristofoli torna a parlare dopo l'operazione: "E' andato tutto bene"

Zoe Cristofoli, moglie di Theo Hernandez, torna a parlare dopo l'operazione per risolvere il problema della diastasi, lo stesso per il quale si era sottoposta ad intervento anche la compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi: "Ed eccoci qui… Vi avevo promesso che dopo l’operazione se tutto fosse andato bene l’avrei condiviso con voi! Mi sono operata a Roma e tutta l’equipe è stata fantastica. Ho effettuato 2 interventi: mastopessi con protesi e chiusura della diastasi. Ebbene si non è stato un intervento semplice nel senso che sappiamo benissimo dopo la gravidanza quanto cambi il nostro corpo… non tutte abbiamo la fortuna che torni proprio come prima, duri allenamenti, diete strong ecc a volte ci sono difetti fisici che possono anche nascondere altro. Nel mio caso era un insieme di cose un seno che non era più perfetto, pesante troppo grande, una pancia sempre gonfia… diastasi ernia ecc.. sono felice perché già la sera stessa mi hanno dimesso e credo sia stato il primo intervento in cui ho avuto dei dolori minimi. E' difficile trovare la forza e la fiducia a volte per sottoporsi ad un intervento cosi importante come il seno, la paura delle cicatrici… io in primis ho pensato al mio benessere poi ho valutato anche in base alle persone che si erano operate nel tempo dal Dottore e sono rimasta impressionata dalle cicatrici sottili dalla durata e dalla naturalezza".