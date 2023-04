Incredibile in India: uomo infettato da un fungo come in "The Last of Us"

INDIA - Per la prima volta un fungo - il Chondrostereum purpureum, responsabile della cosiddetta "malattia della foglia d’argento" - ha infettato un essere umano. È successo in India dove si è verificato il salto della specie (solitamente il fungo infetta le piante) e un uomo di 61 anni è stato contagiato, accusando un ascesso sulla trachea, tosse e voce rauca, ma riuscendo a guarire comunque dopo una cura a base di antimicotici per due mesi.

Come in "The Last of Us"

La storia ricorda un po' quella del famoso videogioco e della serie tv "The Last of Us", in cui un fungo infetta tutta l'umanità, decimando la popolazione global e trasformando gli infetti in una sorta di zombie.