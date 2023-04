La fidanzata di Dybala: "La mia passione per i cadaveri, ecco cosa studio"

Cos'è la tanatoprassia e qual è il sogno di Oriana

La tanatoprassia è un trattamento post mortem che consente di preparare il cadavere prima della veglia attraverso le cure igieniche necessarie alla presentazione della salma. Oriana aveva rivelato quale fosse il suo sogno, dichiarando pubblicamente a Luzu Tv: "Il mio sogno sarebbe quello di diventare un medico legale, non so come spiegarlo, ma sono sempre stata affascinata dall'andare alle veglie per vedere un corpo senza vita, finirò così come tutti e questo mi affascina." La cantante argentina ha infine affermato che la sua passione per la morte deriva da momenti della sua vita "non proprio felici" in cui ci si è trovata a stretto contatto.