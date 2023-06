Zaniolo in Turchia con i denti nuovi: tutti i dettagli

Un nuovo sorriso per festeggiare lo scudetto appena vinto in Turchia con la maglia del Galatasaray. Nicolò Zaniolo si è fatto un regalo molto particolare, dopo il titolo conquistato con il suo club. L'ex fantasista della Roma, ceduto al Galatasaray durante il mercato di gennaio, si è presentato in una clinica specializzata in Turchia per sottoporsi ad un trattamento per migliorare il suo sorriso.