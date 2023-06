Costanza Caracciolo come Noemi Bocchi: "Soffro di diastasi addominale"

Costanza Caracciolo ha la diastasi addominale: lo stesso disturbo di cui ha parlato qualche tempo fa Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti. L'ex Velina di Striscia la notizia, felicemente sposata con Bobo Vieri, ha confidato tutto in un'intervista rilasciata a Ok Salute e Benessere: “Nel 2018 ho dato alla luce la mia prima bambina, Stella, e nel 2020, a soli 16 mesi di distanza, è nata la mia seconda figlia, Isabel. Tra una gravidanza e l’altra non ho avuto né il tempo né le energie per rimettermi in forma con un’attività fisica costante e un buon piano alimentare. Forse è per questo che i muscoli addominali, che normalmente sono paralleli e uniti da una fascia fibrosa centrale, non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri”. Costanza ha aggiunto: "Dopo la nascita delle mie figlie, per esempio, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito. Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso”.