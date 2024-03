Guendalina Tavassi: "Ho preso anfetamina per dimagrire"

Guendalina Tavassi ha raccontato a Le Iene la sua ossessione per la perfezione estetica: l'influencer ha parlato della sua esperienza tra bisturi, pasticche di anfetamina e farmaci per diabetici. "Ho provato un farmaco per diabetici, mi facevo delle punture e non avevo più fame. L’ho fatta due anni e mezzo fa, dovevo andare a L’Isola dei Famosi e non volevo farmi vedere così", ha rivelato in tv per poi aggiungere: "Il mio problema era farmi vedere dalle persone prima di dimagrire a L’Isola dei Famosi. Ovviamente non sono diabetica. Come ho fatto ad avere la prescrizione? Sottobanco ci sono persone che vendono questi medicinali".