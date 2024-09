Mara Venier operata tre volte all’occhio: "Ora spero di recuperare la vista"

Estate da incubo per Mara Venier, come l'ha definita la stessa conduttrice. Nei mesi scorsi la 73enne ha dovuto fare i conti con una seria emorragia alla retina dell’occhio destro che le ha tolto la vista, costringendola a un’operazione d’urgenza che ha ripetuto per altre due volte. Ma ora dovrà fare altri due interventi, come spiegato al Corriere della Sera. "Un’improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro che nel giro di 5 giorni si è espansa sempre di più. Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria", ha raccontato zia Mara che, nonostante tutto, tornerà a condurre la sua Domenica In dal 15 settembre.