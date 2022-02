Valentino Rossi a Misano: test privati con l’Audi R8

ROMA - È un Valentino Rossi dall'agenda piena nelle ultime ore. Pochi giorni fa il Dottore ha infatti presentato a Pesaro il VR46 Racing Team che correrà in MotoGp, mentre oggi è a Misano per una sessione di prove privata con l' Audi R8 , al debutto con l'assetto 2022. Il nove volte campione del mondo prepara così la sua prima nel Fanatec GT World Challenge Europe , che affronterà con il team WRT a partire dal 1° aprile prossimo a Misano. Per Rossi questi sono i terzi test privati con l'Audi, dopo quelli di Valencia, nel dicembre 2021, e a Magny-Cours, il 14 febbraio.

Nuove sfide

Per la prima sessione di test ufficiali, invece, Valentino Rossi è atteso al al circuito "Paul Ricard" di Castellet il prossimo 7 marzo. Il campione di Tavullia si prepara però per un'altra importante prima volta. Tra pochi giorni, infatti, diventerà papà, con la compagna Francesca Sofia Novello quasi al termine della sua dolce attesa. Periodo pieno di nuovi stimoli e sfide per Rossi, il cui nome rimarrà legato anche quest'anno alla MotoGp, visto che suo fratello Luca Marini e il rookie Marco Bezzecchi correranno per la scuderia del Dottore in questo 2022.