MotoGp, Puig: "Il top rider fa la differenza"

ROMA - Una stagione complicata per la Honda - soprattutto in virtù dell'assenza di Marc Marquez - ma il team manager Albert Puig difende la bontà delle proprie scelte. "Ogni top rider fa la differenza. Le persone che non capiscono questo non hanno idea di come funzioni. Il binomio Marquez e Honda - spiega a Speedweek.com - è stato molto forte per anni, ha vinto il campionato sei volte in sette anni. Ora a causa di vari infortuni che durano da due anni, non riusciva a sviluppare la moto. Ecco il motivo dei nostri guai“.