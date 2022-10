Victor Steeman operato nella notte: condizioni restano gravi

SUZUKA - Victor Steeman continua a lottare tra la vita e la morte. Il pilota del team Mtm Kawasaki, per quanto riguarda la categoria Supersport, è caduto alla curva 14 nella prima parte di gara a Portimao, venendo travolto da José Luis Perez Gonzalez. L'evento è stato immediatamente interrotto e l'olandese è stato soccorso dal team medico, venendo trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Faro.

Le sue condizioni

Come riportato da Speedweek, Steeman è stato operato nella notte alla testa. L'obiettivo era alleviare la pressione sul cervello. Le ore successive all’intervento saranno fondamentali per capire gli sviluppi ed eventuali conseguenze. Il paddock prega per il pilota classe 2000 olandese.