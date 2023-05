Superbike, Bautista imprendibile anche nei test a Misano

ROMA – Alvaro Bautista fa registrare il nuovo record assoluto del circuito di Misano Adriatico . Il campione del mondo in carica abbassa il suo precedente primato di oltre due decimi, scendendo sotto il minuto e 33’ (1’33.035) e facendo registrare il nuovo miglior tempo della Superbike in terra emiliana. Secondo Razgatlioglu su Yamaha . Torna in pista Tom Skyes , decimo con la Bmw ufficiale dopo il divorzio con il team Puccetti .

Bautista, zampata da campione e nuovo record

Il pilota Ducati, con gomma Pirelli SCQ, precede di oltre mezzo secondo Razgatlioglu (Yamaha), che finisce anche a terra in curva 3 a poco meno di un’ora dalla fine della sessione di test. Terzo posto per Rinaldi, in sella all’altra Ducati. Quarto tempo per la Bmw di Gerloff, davanti a quella di Redding, che per soli nove millesimi fa meglio di Lorenzo Baldassarri. Da segnalare anche il decimo tempo di Tom Skyes, che dopo il divorzio con il team Puccetti fa il suo esordio con il team ufficiale Bmw, che a sua volta ha risolto con Michael Van Der Mark.