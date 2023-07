Valentino Rossi, la figlia segue le sue 'orme': in mini-moto a 16 mesi

ROMA - Sono passati ormai quasi due anni da quando Valentino Rossi ha detto addio alla MotoGP, lasciando un vuoto enorme in tutti gli appassionati del mondo delle due ruote. Il nove volte campione del mondo, però, ha lasciato anche la sua eredità in buone mani visto che ha contribuito alla crescita di piloti come il campione in carica Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Luca Marini, tutti grandi protagonisti delle ultime stagioni in MotoGP e, con ogni probabilità, anche di quelle future.