MotoGP, Honda in crisi nera. Puig: “Futuro in ombra, servono soluzioni”

ROMA – Marc Marquez pronto a rescindere il contratto in anticipo, Alex Rins allo studio di una via d’uscita per accasarsi altrove. Il clima esplosivo di casa Honda traduce una situazione di grande incertezza. Non solo per il presente, una stagione iniziata come peggio non si poteva. Ma anche per il futuro , che non sembra promettere niente di buono, a meno di decisi interventi migliorativi da parte del team. Non nasconde l’amarezza per lo stato delle cose Alberto Puig , direttore tecnico del team giapponese, che cerca di trovare il bandolo in una matassa davvero difficile.

MotoGP, Puig: “Dobbiamo guardare al futuro”

“Dobbiamo scavare a fondo per capire quali sono i problemi e quali le soluzioni – ha detto Puig non nascondendo il rammarico per la situazione attuale - Marquez non è nella sua condizione migliore, e ha subito molte cadute in Germania. Non c’è pilota al mondo che sia contento se cade e capisce che la moto non è al livello di cui ha bisogno. D’altronde è un campione del mondo e vuole sempre spingere di più, non si arrende mai. La situazione è diventata un po’ più seria ma Marc deve prenderla con più calma. Non è felice e lo rispettiamo. Dopo la sosta faremo sicuramente dei passi in avanti – ha proseguito il dt della Honda - ma dobbiamo essere consapevoli che non avremo una moto fantastica. Le cose non stanno andando come vorremmo e non ci saranno cambiamenti radicali”.