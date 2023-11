MotoGP, Espargaro al vetriolo su Morbidelli: “Zero rispetto per lui”

LOSAIL - Il sabato del Gran Premio del Qatar 2023 di MotoGP è finito alla ribalta più per quanto accaduto tra Aleix Espargaro che per qualifiche e sprint race . Lo spagnolo dell'Aprilia, infatti, ha rifilato uno schiatto sul casco di Franco Morbidelli perché, a sua detta, lo aveva bloccato in più frangenti nel giro lanciato. Una situazione che è anche costata una penalità ad Espargaro, il quale però resta fermo sulla propria posizione, nonostante abbia chiesto scusa per il gesto. La sensazione è che i rapporti tra i due piloti siano ancora molto tesi.

Espargaro: "Ha messo in mezzo la famiglia"

"Riconosco la mia colpa e accetto la sanzione. Nonostante abbia perso la ragione reagendo così, penso che sia ingiusto che mi venga giudicato solo per gli ultimi 5 secondi, lui camminava lungo la traccia, mi ha bloccato tre curve che quasi cadevo e dopo tutto non mi faceva entrare in pista. Ma la cosa peggiore, nelle sue dichiarazioni ha messo in mezzo la mia famiglia... Per me merita zero rispetto". Queste le dichiarazioni del pilota dell'Aprilia, Aleix Espargaro, dopo quando avvenuto con Franco Morbidelli.