Dovizioso dopo l’incidente: “Dovrò stare 2-3 settimane in carrozzina”

ROMA - Dopo la grande paura per la devastante caduta mentre si allenava in motocross, Andrea Dovizioso torna ad aggiornare i numerosi fan in merito alle sue condizioni di salute e lo fa con un tranquillizzante video su Youtube in cui soprattutto ci tiene a ringraziare per i numerosissimi messaggi di vicinanza e supporto ricevuti: "Tutto questo affetto inaspettato mi sta facendo davvero tanto bene".

L'impressionante elenco

"Questo incidente rientra nella mia classifica personale dei peggiori, almeno a livello di ossa rotte", puntualizza l'ex pilota Ducati prima di sciorinare l'impressionante elenco delle fratture subite: "Mi sono fratturato la clavicola destra, sono stato operato e mi hanno risitemato anche i legamenti dell'acromion. Le altre fratture non sono gravi, ma ci vorrà un po' di pazienza: ho due costole rotte, tre apofisi vertebrali, una crepa nello sterno, e la rottura del polso sinistro, che però è composta, poi ho fatto arrabbiare il nervo del ginocchio sinistro che mi ha provocato una piccola paresi del piede, ma è già tutto rientrato. Infine ho riportato anche una piccola frattura dell'acetabolo del bacino, alla quale dovrò dare del lei, motivo per cui passerò circa tre settimane in carrozzina".

Occasione per riflettere

Quanto allo stato d'animo, Dovizioso non si nasconde: "Quando nella vita ti arrivano botte del genere è sempre bene approfittarne per riflettere e capire in che direzione sta andando la tua vita e cosa vuoi farne. In questo periodo avrò tanto tempo per pensare e per questo credo che si possa prendere del positivo da quel che è accaduto".