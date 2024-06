A Senigallia il raduno europeo dell'Harley Owners Group

SENIGALLIA - Sono arrivati da ogni parte d’Europa, in alcuni casi guidando per giorni, per ritrovarsi tutti assieme a Senigallia , dove 40.000 appassionati di Harley Davidson in questi giorni danno vita al 30° raduno europeo dell'Harley Owners Group (HOG)), che si tiene fino a domani 9 giugno. La cittadina marchigiana è stata pacificamente invasa e colorata in questi giorni da migliaia di appassionati del marchio più celebre delle due ruote. Concerti, incontri, esibizioni, l’esibizione di veri e propri cimeli storici ma anche la possibilità di provare alcuni dei nuovi modelli realizzati dal più leggendario dei marchi motociclistici esistenti. Ma l’appuntamento clou è stata la parata di questa mattina quando diverse migliaia di moto, hanno percorso il lungomare e poi un itinerario lungo 50 km intorno alla cittadina marchigiana. “Oggi siamo qui al 30º raduno europeo dell’Harley Owners Group con decine di migliaia di appassionati - spiega Jochen Zeitz, CEO of Harley-Davidson - è un piacere essere tornati in Italia dopo una decade e siamo felici di essere qui a Senigallia. Ringraziamo la Regione Marche e la città di Senigallia per l’ospitalità. Ci siamo sentiti a casa. Ci sono appassionati giunti da ogni zona di Europa alcuni dei quali hanno viaggiato per giorni per essere qui, per incontrarsi e condividere esperienze. Harley-Davidson lo sappiamo è trasversale ed offre un’esperienza al cliente che va oltre il prodotto: questo è il bello di una comunità , il bello di essere tra la gente”.