Pilery Academy, al via il primo test ufficiale all'Autodromo di Varano de' Melegari

La Pileri Academy, un nuovo progetto ambizioso ideato da Francesco Pileri, prende ufficialmente il via con il suo primo test dedicato ai giovani talenti del motociclismo, che si terrà l’11 ottobre presso l'autodromo di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. La Pileri Academy (nella foto da sinistra Amelio Grancini di Agm Qualitum Motoroil e Francesco Pileri) nasce con l'obiettivo di scoprire e coltivare i futuri campioni delle due ruote, offrendo un percorso strutturato e competitivo che guiderà i giovani piloti dal loro esordio fino ai massimi livelli del motociclismo. Il test di Varano de’ Melegari rappresenta il primo momento di verifica della Pileri Academy, durante il quale verranno selezionati i giovani piloti da inserire nel progetto. La prova è un’occasione imperdibile per chi sogna di entrare nel mondo del motociclismo professionistico e competere ai massimi livelli. «Siamo entusiasti di dare il via a questo progetto e di vedere i giovani piloti in azione», ha dichiarato Francesco Pileri, noto per aver scoperto campioni come Loris Capirossi. «Vogliamo scoprire e coltivare i campioni di domani, offrendo loro l'opportunità di crescere in un ambiente altamente professionale».