La Pileri Academy brilla all'EICMA di Milano con Capirossi e Petrucci in visita

La partecipazione della Pileri Academy all'EICMA di Milano, la fiera internazionale del ciclo e motociclo, si è rivelata un grande successo, confermando la rapida crescita del progetto ideato da Francesco Pileri. Lo stand dell'Academy è diventato un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore, attirando l'attenzione di numerosi nomi di spicco del mondo dei motori.

Francesco Pileri, direttore dell'Academy, è stato affiancato da Amelio Grancini, CEO di AGM OIL, main sponsor del team, e Daniel Miralles, CEO di Mir. Tra gli ospiti d'eccezione spiccano Loris Capirossi e Danilo Petrucci, che hanno voluto visitare lo stand per complimentarsi personalmente con il team, riconoscendo il valore e il rapido sviluppo del progetto. Daniel Miralles ha inoltre annunciato una grande novità: nelle prossime prove su pista, in calendario a gennaio, arriveranno in Italia giovani piloti spagnoli della categoria Moto 5, che affiancheranno i ragazzi italiani nel loro percorso di crescita.

Lo stand ha accolto anche la visita di Martino Miliffi, del settore commerciale di VR46, e Stefano Bedon, responsabile commerciale del team Fantic Motor, i quali hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa e sottolineato l'importanza di investire sui giovani talenti del motociclismo.

Per rafforzare il supporto ai giovani talenti, è stata confermata la collaborazione con PMT. La famiglia Pauselli ha assicurato la fornitura e l’assistenza pneumatici per tutte le gare del campionato, dimostrando così l'impegno concreto di PMT nel sostenere la crescita dei giovani piloti.

Dopo il successo del secondo test tenutosi a Varano de' Melegari lo scorso primo novembre, con la partecipazione di oltre 20 giovani piloti, la Pileri Academy sta vivendo un momento straordinario, attirando sempre più giovani appassionati. Le iscrizioni per la stagione 2025 sono aperte fino al 20 novembre e le richieste sono già numerose. Durante l'EICMA, Francesco Pileri ha annunciato altre importanti novità: Lorenzo Lanzi, pilota di grande esperienza, sarà il coach ufficiale e seguirà personalmente tutti i ragazzi in ogni gara. Inoltre, il 14 e 15 marzo si terrà un test speciale di due giorni sul circuito internazionale di Misano, un'occasione unica che la Pileri Academy offre ai propri iscritti come ringraziamento per la fiducia riposta nel progetto.